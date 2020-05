Der Schweizer Technologiekonzern bestätigte auf der Generalversammlung, dass er an der Umsetzung der nächsten Schritte arbeitet. Kürzlich bestätigte CEO Gunter Erfurt, dass Meyer Burger den Aufbau einer hochskalierten Produktion für seine Heterojunction-Zellen und -Module in Deutschland evaluiert.Die Meyer Burger Technology AG prüft derzeit Optionen für den Bau einer Gigawatt-Fabrik für hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule. Dies bestätigte der Verwaltungsrat den Aktionären auf der Hauptversammlung am Mittwoch. Das Unternehmen konzentriere sich im Zuge der Überprüfung der strategischen Optionen ...

