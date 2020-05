In einem Interview mit dem Fox Business Network kommentierte US-Präsident Trump die Handelsbeziehungen mit China und bekräftigte, dass er das Handelsabkommen nicht neu verhandeln werde. Trump wies ferner darauf hin, dass sie sich mit chinesischen Unternehmen befassen, die sich an die US-Rechnungslegungsvorschriften halten müssen, wenn sie an Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...