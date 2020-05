Nachdem ein Gericht in den USA kürzlich eine Patentschutzklage von Hanwha Q-Cells gegen den Wettbewerber REC abgewiesen hatte, hat nun REC seinerseits in China Klage eingereicht. REC Group, ein internationales Solarunternehmen mit skandinavischen Wurzeln, hat gegen Hanwha Q Cells (Qidong) Co., Ltd. eine Patentverletzungsklage in der Volksrepublik China am 18. Februar 2020 eingereicht. Nach einer Mitteilung des Unternehmens habe das Suzhou IP Tribunal den Fall am 8. April 2020 angenommen und am 20. ...

