Der führende Bananenlieferant Compagnie Fruitière, mit Hauptsitz in Marseille, setzt seine Entwicklung in Europa mit der Öffnung eines Tochterunternehmens in Rumänien, in Bukarest fort. Die bestehenden Aktivitäten des Unternehmens sind Vertrieb, Import und Reifung. Die Öffnung seines ersten Tochterunternehmens wurde früher bekannt gegeben, wie Profit.ro...

Den vollständigen Artikel lesen ...