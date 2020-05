Aberdeen Standard Investments (ASI) hat eine neue Reihe an aktiv gemanagten Focused-Aktienfonds aufgelegt.Zürich - Aberdeen Standard Investments (ASI) hat eine neue Reihe an aktiv gemanagten Focused-Aktienfonds* aufgelegt. Das Angebot umfasst stark konzentrierte Portfolios, die Anlegern Zugang zu den besten Ideen der Research-Teams von ASI rund um den Globus bieten. Die neuen Fonds bauen auf dem Erfolg des vor drei Jahren von ASI aufgelegten Fonds North American Equity Focused in den USA auf.

