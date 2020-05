BRÜSSEL, 14. Mai (WNM/Reuters/Kate Abnett/Marine Strauss) - Die Europäische Kommission strebt eine Halbierung des Einsatzes Einsatzes chemischer Pestizide und von "Hochrisiko"-Pestiziden in der Europäischen Union bis 2030 an. Das geht aus einem Entwurf der Kommission hervor, der am 20. Mai veröffentlicht werden soll und Reuters vorliegt. Welche Stoffe davon betroffen wären oder wie die Reduzierung durchgesetzt werden soll, wurde nicht angegeben. Die Rede ist von einer Halbierung des Einsatzes chemischer ...

