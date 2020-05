"Das einzige, was in der Schweiz klappte, war die Behandlung an der Front, das heisst, die Behandlung der Patienten in den Kliniken."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Professor Vogt, wir lernen fast täglich zusätzliche Aspekte des Coronavirus kennen. Neu richtet sich der Fokus auf mögliche Entzündungen im Zusammenhang mit dem Virus und eine mögliche Beeinträchtigung der Blutgerinnung, was wiederum zu Thrombosen führen kann. Was ist der aktuelle Stand aus Sicht der Wissenschaft? Paul Vogt: COVID-19 greift die Zellen vieler Organe...

Den vollständigen Artikel lesen ...