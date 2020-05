In China zeichnet sich inmitten der weltweiten Corona-Krise zumindest eine Erholung der Industrie ab.Peking - In China zeichnet sich nach der Lockerung von Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine sachte Erholung der Wirtschaft ab. Im April sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit. Analysten wurden von der Stärke des Zuwachses überrascht. Sie hatten zwar mit einer Besserung gerechnet...

Den vollständigen Artikel lesen ...