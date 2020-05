FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 250 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BABCOCK INT. TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') TARGET 419(470)P - BARCLAYS RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1705 (1440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SIGMA CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS AFRICAN MINERALS PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 400 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES HISCOX WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 950 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES LANCASHIRE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 750 PENCE - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 23 (40) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 655 (675) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 443 (587) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES NEWRIVER WITH 'BUY' - TARGET 80 PENCE - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1500 (1760) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS WINCANTON PRICE TARGET TO 320 (375) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BP TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 260 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 125 (150) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 775 (825) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 180 (125) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1925 (1825) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3600 (2800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9200 (8900) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken