Die Industrieproduktion ist in den USA im April in einem Rekordtempo geschrumpft - Der US-Dollar-Index bleibt nach den Daten über 100 - Die Industrieproduktion fiel in den USA im April um 11,2% und verzeichnete damit ihren größten monatlichen Rückgang, wie die von der US-Notenbank am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert lag mit einem ...

