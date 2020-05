Die US-Aktien fallen am Freitag, da die Risikoaversion die Kontrolle über die Finanzmärkte übernimmt - Die Einzelhandelsumsätze fielen im April in den USA stärker als erwartet - Das US-Handelsministerium verbietet Huawei den Export von Technologie aus den USA - Die wichtigsten Indizes der Wall Street begannen am letzten Tag der Woche im negativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...