"Basierend auf dem, was ich erfahren habe, wird China, wenn die USA die Lieferung von Schlüsseltechnologien an Huawei weiter blockieren, die "Liste unzuverlässiger Unternehmen" anwenden", twitterte Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, am Freitag. Xijin erklärte weiter, dass China US-Unternehmen wie Qualcomm, Cisco und Apple einschränken oder gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...