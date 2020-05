Guten Abend, am Verfallstag ist es meist wenig zielführend, aus den Bewegungen eine verlässliche Aussage für die anschließende Woche herzuleiten. Aber immerhin knüpfte der DAX an den Schlussspurt vom Vortag der Wall Street an und sorgt dafür, dass die Woche etwas gutmütiger endet. Sogar die -2% im deutschen BIP hauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...