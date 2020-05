Der Ölpreis setzte seine Aufwärtsbewegung ungebremst fort, so die ANZ Bank in einer Notiz. Wichtige Zitate "Nach Angaben von Petro-Logistics sind die Exporte in der ersten Maihälfte um 5,96 mb/d gesunken. Unterdessen sagte Saudi Aramco, dass es die Rohölverkäufe in die USA und nach Europa um die Hälfte gekürzt habe. "Die Internationale Energieagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...