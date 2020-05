JOHANNESBURG, 15. Mai (WNM/BMJ) - Fast eine Viertelmilliarde Menschen in ganz Afrika werden im ersten Jahr der Pandemie am Coronavirus erkranken. Bis zu 190.000 Menschen könnten in der Pandemie sterben, sofern nicht dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das zeigt eine prädiktive Modellstudie, die in BMJ Global Health veröffentlicht wird (https://gh.bmj.com/pages/wp-content/uploads/sites/58/2020/05/BMJGH-The_potential_effects_of_widespread_community_transmission_of_SARS-CoV-2_infection_in_the_WHO_African_Region_a_predictive_model-Copy.pdf). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...