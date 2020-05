Es kommt immer auf die richtige Trading-Idee und den passenden Einstiegskurs an, ob man an der Börse Gewinne macht. Wir beweisen unseren "Riecher" dafür in jeder Woche mehrfach. Am 05. April hatten wir den Abonnenten der RuMaS-Trading-Tipps Cancom ISIN: DE0005419105 ab einem Kurs von 40,60 Euro zum Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme zu diesem Trading-Tipp hatten wir geschrieben: "Wenn sich Cancom jetzt weiter aus dem Gefahrenbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...