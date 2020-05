Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas hat sich in der Coronakrise von einigen Positionen distanziert, die der SPD-Politiker Karl Lauterbach vertritt. "Es ist schon schwierig, wenn er öffentlich mit der SPD gleichgesetzt wird", sagte Bas dem Nachrichtenportal T-Online.



"In manchen Dingen vertritt er die SPD-Positionen." Überwiegend sei sie mit ihm einer Meinung, so Bas. Auch sie hätte sich etwa gewünscht, dass die Beschränkungen noch einige Wochen länger angedauert hätten. "Aber manchmal überzieht er auch", sagte die SPD-Fraktionsvize. "Als er zum Beispiel gesagt hat, die Schulen dürften ein Jahr nicht mehr öffnen, da bekamen wir hier E-Mails nach dem Motto: Habt ihr sie noch alle?" In der SPD-Fraktion werde natürlich mit Lauterbach gemeinsam diskutiert.



"Er ist jetzt aber auch keiner, der sich komplett einfangen lassen würde, das war er noch nie und das macht ihn aus."

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken