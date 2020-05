Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld gegen den VfL Osnabrück mit 1:1 unentschieden gespielt. Bielefeld bleibt trotz verschenkter Punkte unangefochten auf dem ersten Platz der Tabelle, Osnabrück rutscht auf Rang 13. Fabian Klos schoss die Ostwestfalen in der 17. Minute per Foulelfmeter in Front, danach schenkten sich die Mannschaften lange Zeit nichts.



Die VfL-Defensive stand sicher, auch Bielefeld ließ vor dem eigenen Tor kaum etwas zu. Der Ausgleich durch Osnabrücks Marcos Álvarez in der 90. Minute war durchaus verdient. Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagnachmittag: FC St.Pauli - 1. FCN 1:0, Greuther Fürth - Hamburger SV 2:2, SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart 2:1.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken