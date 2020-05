Der Fernsehsender Sky hat mit den Geisterspielen nach dem Bundesliga-Neustart einen Einschaltquotenrekord verzeichnet - wohl auch dank der Ausstrahlung im sogenannten "Free TV". Es sei der "reichweitenstärkste Bundesliga-Samstag der Sendergeschichte" gewesen, hieß es am Sonntag.



3,81 Millionen Zuschauer sahen demnach Konferenz und Einzelspiele um 15:30 Uhr. Der Marktanteil für Sky lag am Samstagnachmittag bei 27,2 Prozent. In der Männerzielgruppe (männlich 14-59 Jahre) lag der Wert bei 42 Prozent.

