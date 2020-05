Die frühen Möhrenbestände in den klimatisch begünstigten Regionen im Südwesten Deutschlands werden die Tage im Mai noch nutzen, um an Länge und Dicke zuzulegen. In Kürze werden sie in den Einkaufskörben der Verbraucher landen. Erste Bundmöhren stehen meist schon in der zweiten Maihälfte zur Verfügung, Möhren zur Vermarktung ohne Laub...

