Nach dem Schaden, den der Coronavirus-Notstand auf nationaler Ebene verursacht hat, und der Angst durch das Erdbeben in Rom vernichtet nun eine Invasion von Millionen von Heuschrecken Hektar um Hektar Land in Sardinien, um genau zu sein in der Provinz Nuoro. Bildquelle: Shutterstock.com Das ist der Alarm, den Coldiretti wegen der Flut der gefräßigen Insekten läutet, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...