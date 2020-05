Kräftiger Regen und Hagelstürme trafen am Sonntag, den 10. Mai 2020, UttarPradesh und führten zu einem geschätzten Verlust von 25% der Frucht in dem Mangogürtel von Malihabad. Uttar Pradesh ist der zweitgrößte Mangoerzeuger nach Andhra Pradesh mit mindestens 400.000 ha Land in dem nördlichen und zentralen Uttar Pradesh unter Mangoanbau. Bildquelle:...

