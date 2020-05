Wechselrichter für Antriebsmotoren stellen in Elektrofahrzeugen eine Schlüsselkomponente dar, und das nicht nur in punkto Funktionalität, sondern auch in punkto Sicherheit. Der Wechselrichter - auch Inverter genannt - versorgt die einzelnen Nabenmotoren mit Drehstrom und sorgt dafür, dass diese unabhängig voneinander auf das richtige Drehmoment und die richtige Drehzahl eingestellt werden. Beim Bremsen und "Segeln" wirken die Motoren als Generatoren, und die daraus resultierende Leistung lässt sich durch den Wechselrichter beim regenerativen Bremsen in die Batterie zurückspeisen. In Bezug auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...