Lichtbogendetektoren, integriert in Wechselrichter, haben sich in Deutschland bislang noch nicht durchgesetzt. Immer mehr Hersteller bieten diese Technik künftig aber an. Welche Vorteile und Probleme das mit sich bringt, und welche Normen es gibt, diskutieren wir in diesem Podcast. Photovoltaik-Anlagen brennen sehr selten. Doch wenn, dann kann gut ein Lichtbogen die Ursache gewesen sein. Sie sind die Brandursache Nummer eins in Photovoltaik-Anlagen. Im Wechselrichter integrierte Detektoren können sie effektiv erkennen und löschen. Das Feature hat in den USA, wo es verpflichtend vorgeschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...