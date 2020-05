Die Aktie des Goldproduzenten Kirkland Lake Gold ISIN: CA49741E1007 hatte im September 2019 mit einem Kurs von 51,08 USD ein Rekordhoch markiert und sich zwischenzeitlich in einen Bereich unter 20,00 USD begeben. Das Tief konnte man am 16. März mit 18,70 USD sehen. Von da an ging es in mehreren Schüben bis auf über 43,83 USD nach oben und danach hat sich die Aktie in eine Seitwärtsbewegung begeben. Am 08. Mai erfolgte der Ausbruch über die 44-USD-Marke, ...

