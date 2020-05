Beim letzten Trading-Tipp mit der Allianz-Aktie ISIN: DE0008404005 vom 28. April musste man schnell sein, um den Gewinn zu kassieren. Der Ausbruch hatte sich an den Folgetagen wieder in Luft aufgelöst und es gab sogar einen starken Rücksetzer unter die sich zuvor gebildeten neuen Unterstützungen bei 160,00 Euro, 150,00 Euro und 140,00 Euro. Die Gegenwehr am Donnerstag und Freitag zeigt uns aber, dass die Bullen noch aktiv sind bei Allianz, was sich ...

