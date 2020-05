Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag im frühen Handel an den freundlichen Trend vom Freitag an und legt zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag im frühen Handel an den freundlichen Trend vom Freitag an und legt zu. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost, wo steigende Ölpreise und die Hoffnung, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen eine Rückkehr zur Normalität erlaubten, stimmen die Anleger zuversichtlich. Dazu kommt, dass Japan wegen der Coronakrise zwar in eine Rezession...

