Bei einer Anhörung im Parlament der Europäischen Union (EU) in Brüssel, sagte der Leiter der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), Guido Rasi, am Montag, dass eine erste Zulassung für Remdesivir, des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences, als Coronavirus-Behandlung, in den kommenden Tagen erteilt werden könnte, so Reuters. Rasi bemerkte: "Es könnte sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...