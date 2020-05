Der GBP/USD Vier-Stunden-Chart vom Montag deutet auf fast überverkaufte Bedingungen hin, informiert Yohay Elam, Analyst bei FXStreet. Wichtige Punkte "Der Relative Strength Index auf dem Vier-Stunden-Chart flirtet mit dem 30er-Level - so liegt er an der Schwelle zu den überverkauften Bedingungen, was eine Korrektur auslösen könnte. Auf der anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...