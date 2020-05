Die deutsche Goldbeck Solar realisiert in den Niederlanden eine Photovoltaik-Anlage, die gemeinsam mit einem Windpark gebaut wird und in Betrieb gehen soll. Der deutsche Anlagenentwickler Goldbeck Solar lässt Photovoltaik und Wind in den Niederlanden entstehen. Wie die Firma aus Hirschberg mitteilte, geht es dabei um den Energiepark Duurkenakker bei Groningen. Bei dem Projekt kombiniert Goldbeck auf einer 50 Hektar großen Fläche einen 64 Megawatt starken Solarpark mit einer Windkraftanlage. Auftraggeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...