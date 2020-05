In einem Treffen der mit Klimapolitik befassten Ministerien Deutschlands und Frankreichs fordern die Teilnehmer, bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen. Der European Green Deal biete dafür den passenden Rahmen.Deutschland und Frankreich wollen die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie mit einem Wiederaufbauplan überwinden, der sich in den European Green Deal einpasst. Das haben die Teilnehmer des jüngsten Treffens der so genannten Deutsch-Französischen Meseberger Klima-AG jetzt vereinbart. Diese Konferenzen bringen alle für Klimapolitik ...

