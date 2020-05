Andreas Kalbitz bleibt trotz des Rauswurfs aus der AfD Mitglied der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion. Das teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Dennis Hohloch, nach einer Sondersitzung am Montagnachmittag in Potsdam mit.



Nach Fraktionsangaben stimmten am Montag 18 von 21 anwesenden Landtagsabgeordneten dafür, zwei votierten dagegen. Zudem gab es den Angaben zufolge eine Enthaltung. Die Geschäftsordnung der Fraktion wurde hierfür geändert. Kalbitz ist neben dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke der bekannteste Vertreter der AfD-Sammelbewegung "Der Flügel".

