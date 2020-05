Das Cable steht nach wie vor unter Druck und könnte in den nächsten Wochen in die Region um 1,20 zurückrutschen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der starke Ausverkauf des GBP trotz überverkaufter Bedingungen kam überraschend (das GBP verlor -1,08%, als es am vergangenen Freitag bei 1,2101 schloss). Die Technik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...