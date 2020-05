Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019, personelle und organisatorische Entwicklungen sowie gute Zukunftsaussichten - so lautet das Fazit der GV 2020 des Immobilienunternehmens.Solothurn - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019, personelle und organisatorische Entwicklungen sowie gute Zukunftsaussichten - so lautet das Fazit der diesjährigen Generalversammlung des Immobilienunternehmens bonainvest Holding AG. Die ordentliche Generalversammlung der bonainvest Holding AG wurde aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus am 14. Mai 2020 als Livestream übertragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...