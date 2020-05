Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 176.551, wobei am Dienstag insgesamt 8.003 Todesfälle gemeldet wurden. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland am Dienstag um 182 gegenüber +342 am Montag. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg um 41. EUR/USD unbeeindruckt von Daten unbeeindruckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...