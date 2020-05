Der Euro hatte am Montag von der verbesserten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und zum US-Dollar um rund einen Cent zugelegt.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken die deutlichen Kursgewinne vom Vortag verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird aktuell zu 1,0913 Dollar gehandelt. Er notierte damit auf dem Niveau vom Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken vermochte der Euro bei einem Stand von 1,0612 die Gewinne weitgehend zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...