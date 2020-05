Nach dem deutlichen Kursplus vom Montag setzt der SMI seine Klettertour allerdings wegen schwächerer Schwergewichte mit gemindertem Tempo fort.Zürich - Es geht am Schweizer Aktienmarkt weiter aufwärts. Nach dem deutlichen Kursplus vom Montag setzt der Leitindex SMI seine Klettertour allerdings wegen schwächerer Schwergewichte mit gemindertem Tempo fort. Die Investoren blieben auch nach dem fulminanten Wochenstart in Kauflaune, kommentiert ein Händler. So würden Anleger die Flut an negativen Konjunkturdaten für den Moment beiseiteschieben...

Den vollständigen Artikel lesen ...