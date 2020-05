Beetroot und Parashift fokussieren sich gemeinsam in der Schweiz auf mittelständische und grössere Unternehmen.Sursee - Die Art, wie in Unternehmen zusammengearbeitet und kommuniziert wird, verändert sich grundlegend. Beetroot begleiten Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung: mit individuellen Lösungen für die interne Kommunikation und die digitale Arbeitswelt. Schwerpunkte bilden bei Beetroot zum einen die Strategieentwicklung und Beratung im Bereich der IT-Erneuerung. So erarbeiten die Spezialisten...

Den vollständigen Artikel lesen ...