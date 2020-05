In Reaktion auf den Drohbrief von US-Präsident Donald Trump an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte Chinas Außenministerium am Dienstag, der Brief der US-Führung versuche die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, um China zu verleumden. Weitere Kommentare Der US-Brief versucht, die Schuld an seiner eigenen inkompetenten Reaktion abzuwälzen. ...

