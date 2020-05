Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wird am Vormittag mit 1,0935 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit noch etwas höher als am Vorabend.Zum Franken schafft es der Euro mit zuletzt 1,0628 Franken nicht ganz an die Werten von Montagabend, bewegt sich damit aber wieder klar oberhalb der 1,06er Marke. Der US-Dollar ...

