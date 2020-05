Die Europäische Zentralbank (EZB) ist uneingeschränkt bereit, ihre Instrumente bei Bedarf weiter anzupassen, bekräftigte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Dienstag. "Dazu gehört auch, den Umfang des PEPP zu erhöhen und dessen Zusammensetzung anzupassen und zwar so viel und so lange wie nötig", erklärte Lane weiter. Zusätzliche Punkte "Wir müssen dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...