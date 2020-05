Um die Wahl der Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Streit entbrannt. Borchardt ist Mitglied in der vom Verfassungsschutz beobachteten Vereinigung "Antikapitalistische Linke".



Kritik kam erwartungsgemäß von AfD und FDP - aber kaum von der CDU. Deren Abgeordnete sollen Borchardt mitgewählt haben. Die sogenannte "Werte-Union" kritisierte, dass die CDU-Fraktion mit der "Linkspartei" offenbar einen Deal zur gegenseitigen Wahl von Kandidaten eingefädelt habe. Das verstoße aber "eklatant gegen das Kooperationsverbot bezüglich der umbenannten SED", sagte Werte-Union-Chef Alexander Mitsch am Dienstag gerichtet an die eigene Partei.



Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume übte scharfe Kritik: "Wer Verfassungsfeind ist, kann kein Hüter der Verfassung sein - das ist schizophren", schrieb er auf Twitter.

