Am 20. Mai ist Weltbienentag. Auch die Obstbauern am Bodensee feiern diesen Tag mit einer Informationsveranstaltung vor Ort und einer Beipack-Aktion im Handel. Bereits seit vielen Jahren werden zahlreiche Aktivitäten zur Schaffung von Lebensraum für Bienen und andere Insekten umgesetzt. Am 20. Mai ist Weltbienentag. Die Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft feiert mit. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...