Konzernchef stellt klar, dass sein Unternehmen nicht den Impfstoff, sondern die aktive pharmazeutische Zutat, also den Wirkstoff, für Moderna produziert.Basel - Lonza-Verwaltungsratspräsident und Interims-Konzernchef Albert Baehny schaltet sich in die Kontroverse um den Coronaimpfstoff des US-Unternehmens Moderna ein. Er stellte in einem Interview mit dem Zürcher "Tages-Anzeiger" vom Mittwoch klar, dass sein Unternehmen nicht den Impfstoff, sondern die aktive pharmazeutische Zutat, also den Wirkstoff, für Moderna produziere.

Den vollständigen Artikel lesen ...