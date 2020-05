Es wird erwartet, dass der EUR/USD in den nächsten Wochen in den Bereich oberhalb der 1,1000 vorstoßen wird, so die Annahme der UOB Group Analysten. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Unsere gestrige Ansicht, dass der EUR die "1,0950 durchbrechen könnte, aber die 1,0990 ist wahrscheinlich unerreichbar", war nicht falsch, da der EUR nach einem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...