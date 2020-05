Der Euro profitierte zuletzt von der insgesamt gestiegenen Zuversicht an den Finanzmärkten.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch seine jüngsten Kursgewinne weitgehend verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen mit 1,0945 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch einen guten Teil seiner vorherigen Gewinne eingebüsst, sich in der Nacht dann aber berappelt. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0612 Franken zwar etwas leichter als am Vorabend...

