FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 184 (172) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RDI REIT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 80 PENCE - CITIGROUP CUTS 3I GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 380 (630) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 210 (280) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BT GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 125 (110) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1420 (1506) PENCE - JEFFERIES CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (5900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1400) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 430 (330) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 990 (1160) PENCE - 'REDUCE' - SOCGEN RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1370 (1200) PENCE - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4250) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken