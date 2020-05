Der Start der Produktion mit 400 Megawatt Jahreskapazität soll im ersten Quartal 2021 beginnen. In dem neuen Werk sollen 370 Watt-Module mit Halbzellen, großen Wafern und 9 Busbars hergestellt werden.Im thüringischen Langenwetzendorf startet Anfang 2021 die Solarwelt GmbH ihre Produktion von Solarmodulen. In der ersten Ausbaustufe soll das neue Werk eine Produktionskapazität von rund 400 Megawatt haben, wie der sächsische Hersteller Heckert Solar am Mittwoch veröffentlichte. Er steckt hinter dem neuen Vorhaben, denn beide Unternehmen gehören zur selben Eigentümerfamilie. "Wir können es kaum erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...