Die Nachfrage aus dem Automobilsektor ist nach dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie "massiv gesunken".Biel - Der Bieler Maschinenbauer Mikron baut aufgrund eines Nachfrageeinbruchs Arbeitsplätze ab. Betroffen sind Standorte im Tessin und in Deutschland. Das Unternehmen wird daher in diesem Jahr in die roten Zahlen rutschen. Die Krise in der Automobil-Industrie habe sich nach dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie noch verschärft, erklärte Mikron am Mittwoch in einem Communiqué.

Den vollständigen Artikel lesen ...