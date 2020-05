Der Euro profitierte zuletzt von dem von Frankreich und Deutschland am Montag vorgelegten Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Mittwoch seine Kursgewinne der vergangenen Tag gegenüber dem US-Dollar ausgebaut und sich deutlich über 1,09 US-Dollar etabliert. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag mit 1,0953 US-Dollar gehandelt. Dagegen hat der Franken gegenüber dem Euro und US-Dollar auch wieder zugelegt. So notiert das Euro/Franken-Paar wieder unter der 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...